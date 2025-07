Strażacy interweniowali po opadach deszczu w regionie. IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami

2025-07-16, 08:28 Maciej Wilkowski/Redakcja

Strażacy z regionu internowali ponad 40 razy w związku z silnymi opadami deszczu/fot: Facebook, OSP Solec Kujawski

Krótkie, ale intensywne opady deszczu, które mieliśmy w naszym regionie wieczorem i w nocy były powodem ponad 40 strażackich interwencji. Polegały one głównie na wypompowywaniu wody z podtopionych piwnic, garaży oraz posesji i ulic. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla czterech powiatów województwa.

Strażach zanotowali najwięcej interwencji w powiatach: toruńskim – wyjeżdżali 15-krotnie i bydgoskim, gdzie otrzymali 11 zgłoszeń.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzega przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Możliwe są podtopienia.



Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w czterech powiatach naszego regionu: grudziądzkim, świeckim, tucholskim i w Grudziądzu. Na pozostałym obszarze ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia.



Miejscami może spaść do 70 milimetrów deszczu. Opadom mogą też towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do 11:00.



Z kolei w powiatach: brodnickim, lipnowskim, rypińskim, włocławskim i we Włocławku ostrzeżenie jest ważne do godz. 14:00.