Rekordowy grant dla zespołu prof. Macieja Harata. Ponad 70 milionów złotych na walkę z glejakiem

2025-07-15, 19:17 Jolanta Fischer/Redakcja

Zespół prof. Macieja Harata otrzymał grant o wysokości 74 milionów złotych z Agencji Badań Medycznych/fot: Facebook, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Onkologii zyskało rekordowy grant z Agencji Badań Medycznych na walkę z chorobą. 74 miliony złotych zostaną wykorzystane na badania zespołu profesora Macieja Harata. Chodzi o nowatorską metodę walki z nawrotowym glejakiem wielopostaciowym – jednym z najczęstszych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

To najwyżej finansowany projekt, spośród 69 zgłoszonych w konkursie na niekomercyjne badania kliniczne.



– Opieramy się na działaniu pól elektrycznych o określonej częstotliwości, które zakłócają podziały komórek nowotworowych, prowadząc do ich śmierci. Łączymy tę metodę z innymi – mówił prof. Maciej Harat z Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii CO.



– Jest to skojarzenie kilku sposobów postępowania. Z jednej strony bazujemy na obrazowaniu, które wprowadziliśmy kilka lat temu w Centrum Onkologii. Wykorzystujemy obrazowanie biologiczne molekularne. Po to, żeby lepiej i precyzyjniej wyznaczyć granicę guza. Podajemy na to precyzyjnie wiązki promieniowania metodą radiochirurgii stereotaktycznej, a to, co być może jeszcze umyka tym precyzyjnym metodom leczenia, będziemy niszczyć za pomocą terapii zmiennym polem elektrycznym. Ona jest właśnie niedostępna dla pacjentów w Polsce. Ten grant to zmieni. – dodał prof. Harat.



Rozpoczęcie badań planowane jest na początku przyszłego roku. Obejmą one 96 osób. Wkrótce na stronie internetowej Centrum Onkologii pojawią się informacje wraz z numerem telefonu, pod którym pacjenci będą mogli zgłosić chęć udziału w projekcie.