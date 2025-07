Znów chcą przemówić do wyobraźni kierowców. Policja opublikowała mapę z wypadkami śmiertelnymi

2025-07-12, 21:26 Jolanta Fischer/Redakcja

Policjanci opublikowali mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym w okresie wakacyjnym/fot: archiwum

Każdy czarny punkt na mapie to ludzka tragedia, która powinna uruchomić wyobraźnię. Trwa siódma edycja policyjnej akcji wakacyjnej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tej inicjatywy opublikowana została mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje pod tym względem niechlubne drugie miejsce, choć jest lepiej niż w zeszłym roku.



– W tamtym roku mieliśmy od początku wakacji 58 wypadków, a w tym roku mamy 36. W ubiegłym roku zginęło 14 osób, w tym roku w tym samym okresie zginęło sześć osób. Widać, że stan bezpieczeństwa podczas wakacji się poprawił, co nie znaczy, że jest dobrze. Cały czas mamy za dużo tych wypadków. Niestety jesteśmy w czołówce. Pod tym każdym punktem kryją się ludzkie tragedie. Te wypadki są w całym województwie, także nie ma takich stałych miejsc, gdzie do nich dochodzi – mówił podkom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Mapa dostępna jest na stronach internetowych policji. Można na niej dostrzec trzy różne znaki. – Migające punkty oznaczają, że do wypadku śmiertelnego doszło w ciągu minionej doby. Kolor czarny oznacza, że doszło do wypadku, w którym ta osoba zginęła w dniu zdarzenia. Jest też kolor brązowy, który pokazuje, że ranna osoba pojechała do szpitala i niestety tam zmarła w przeciągu 30 dni.



– Celem tej mapy przede wszystkim jest zwrócenie uwagi na skalę tragedii. Na początku, kiedy ona ruszała, czyli 27 czerwca ta mapa była czysta, biała. Teraz niestety zapełnia się tymi kolorami. Musimy niestety się spodziewać, że pod koniec wakacji ta mapa będzie czarna od punktów – dodał podkom. Rakowski.



Policjanci przestrzegają, że główne przyczyny wypadków drogowych pozostają niezmienne – to nadmierna prędkość i brawura, a czasami także procenty.