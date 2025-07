W bitwie na dania zwyciężyły pyzy mokrzańskie! Rywalizacja gospodyń w Świeciu [zdjęcia]

2025-07-11, 21:22 Marcin Doliński/Redakcja

Bitwa Regionów w Świeciu/fot. Marcin Doliński

To była ostatnia kulinarna Bitwa Regionów przed wojewódzkim finałem – Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów świeckiego i grudziądzkiego rywalizowały w hali widowiskowej w Świeciu.

W konkursie uczestniczyło dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich, a zaproponowane przez nie danie oceniało jury.



– Robimy zupę rybną – dałyśmy pstrąga w całości i do tego lane kluseczki – opisywały gospodynie z Biechówka. - Na dzisiejszy konkurs przygotowałyśmy karpia pieczonego, sałatkę ziemniaczaną z lipcowymi owocami z naszego ogrodu – mówiły „Parlinianki”.



„Gródeckie babeczki” zaproponowały zupę parzybrodę. - Trzeba mieć mięsko – w naszym przypadku żeberka, kapustę świeżą, włoszczyznę, trochę przypraw – opisywały. Mokrzanki przyrządziły pyzy nadziewane mięsem z kapustą kiszoną – i to właśnie one stanęły na najwyższym stopniu podium!



Drugie miejsce zajęło KGW Bzowo, trzecie – KGW Parlinianki. Zwyciężczynie 10 sierpnia pojadą na finał wojewódzki do Zarzeczewa.