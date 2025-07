„Szczątki nadal wołają o grób”. W Bydgoszczy o zbrodni wołyńsko-galicyjskiej

48-latek wtargnął do mieszkania starszej kobiety, poturbował ją i okradł. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Czytaj dalej »

Policja wyjaśnia, jak doszło do śmierci wędkarza w gminie Piotrków Kujawski. 65-latek wpadł do stawu - mimo trwającej blisko godzinę reanimacji, nie udało… Czytaj dalej »

Sąsiedzi w bestialski sposób mordowali sąsiadów. W sumie zginęło ponad 130 tysięcy Polaków oraz ci, którzy im pomagali, m.in. Ormianie. Historyk: „Szczęście” miał ten, kto zginął od kuli karabinowej W IPN-ie odbył się wykład „Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie (1943–1945). Nierozliczona zbrodnia ukraińskich nacjonalistów” dr. Przemysława Wójtowicza. – To były zaplanowane działania. Ludobójstwo zaczęło się na Wołyniu – operacje związane z masowymi zbrodniami przeprowadzanymi przez Ukraińską Powstańczą Armię i inne formacje miały miejsce w 1943 roku, ale w kolejnych latach te działania ludobójcze objęły dwa dodatkowe obszary – Galicję Wschodnią – czasami mówi się o Małopolsce Wschodniej – i województwo lubelskie – podkreślił Przemysław Wójtowicz. – Oddziały UPA oraz oddziały banderowskie wykorzystały ludność cywilną, poprzez agitacje, częściowo pod przymusem. „Szczęście” miał ten, kto zginął od kuli karabinowej. Chłopom w codziennym życiu nie są potrzebne pistolet i karabin – oni używają narzędzi gospodarskich, piły, siekiery, młotka, wideł – i niestety przede wszystkim tym ludzi na tamtym obszarze mordowano. Szczególne okrucieństwo wynikało właśnie z tej specyfiki – dodał. – Szczątki ciągle wołają o grób. Ukraina blokuje możliwość prowadzenia prac ekshumacyjnych, które mają doprowadzić do godnego pochowania naszych rodaków. Nie zapomnimy o nich, zawsze będziemy upominać się o ich godny pochówek – mówi dyrektor oddziału IPN w Gdańsku dr Marek Szymaniak. Działacze Ruchu Narodowego rozdawali kwiaty lnu Ofiary zbrodni wołyńskiej upamiętnili przedstawiciele Klubu Konfederacji z Bydgoszczy. Złożyli kwiaty i znicze przed pamiątkowym krzyżem przy kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników. – Nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary – zawsze będziemy czcić ich pamięć i chcemy, żeby więcej Polaków pamiętało – mówiła Hanna Gutowska z Ruchu Narodowego Bydgoszcz. Z kolei po południu w rejonie ul. Mostowej rozdawali kwiaty lnu i ulotki poświęcone rzezi na Wołyniu. – Akcja Kwiaty Wołynia polega na rozdawaniu kwiatów lnu, które symbolizują ofiary tego ludobójstwa – tłumaczył Krystian Hegenbarth z Ruchu Narodowego Bydgoszcz. – Państwo ukraińskie dotychczas nie poczynia zbyt wielu kroków, aby tę sprawę z Polską rozwiązać całkowicie – chodzi m.in. o kwestię ekshumacji i godnego pochówku tych ofiar, mam też na myśli sprawę zakazania promowanie banderyzmu i używanie symboli takich, jak czerwono–czarna flaga czy innych kojarzonych ze zbrodnią na Wołyniu. Chcemy, żeby pamięć tych ofiar była godnie uczczona i żeby nas to jako narodów Polski i Ukrainy nie dzieliło – dodał. Konferencja w IPN oraz akcja Kwiaty Wołynia odbyły się w przededniu rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu – 11 lipca 1943 roku.

