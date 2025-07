Toruńska „złota rączka” czeka na zlecenia! Seniorzy mogą dzwonić do Kamienicy Inicjatyw

2025-07-07, 15:57 Monika Kaczyńska/Redakcja

Drobne domowe usterki można zgłaszać do toruńskiej Kamienicy Inicjatyw/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Naprawi cieknący kran, czy zawiesi obrazek. Seniorzy z Torunia mogą bezpłatnie korzystać z usług „złotej rączki”. To pracownik Kamienicy Inicjatyw, który pomoże w usunięciu drobnych usterek domowych.

Projekt skierowany jest dla seniorów z Torunia, czyli dla osób w wieku 65 lat i powyżej. Ci, którzy mają jakąś drobną usterkę w swoim domu, mogą dzwonić do Kamienicy Inicjatyw. Tam rejestrujemy zlecenie, potem pan Sergiusz w ciągu kilku dni kontaktuje się z państwem, żeby ustalić dokładnie datę i miejsce, do którego ma przyjechać i naprawić – mówił Maciej Zieliński z Kamienicy Inicjatyw.



Z pomocy pana Sergiusza korzysta wiele osób. – To były drobne naprawy: wkręcenie haków na tarasie do zawieszenia donic, naprawa drzwi, czy kabiny. Jestem sama, nie mam mężczyzny w domu, więc taka pomoc oferowana przez kamienicę to świetna inicjatywa.



Seniorzy mogą korzystać z pomocy „złotej rączki” raz w miesiącu. Numer do Kamienicy Inicjatyw to: 514 786 113.