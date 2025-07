Są kolejne zatrzymania w sprawie zabójstwa w Nowem. Podejrzani mają usłyszeć zarzuty

2025-07-07, 09:34 Redakcja / Marcin Doliński / Jolanta Fischer

Doprowadzenie podejrzanego 29-letniego Kolumbijczyka do prokuratury w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

W poniedziałek (7.07) w prokuraturze rozpoczęły się pierwsze przesłuchania dotyczące zabójstwa 41-latka. Z związku z bójką, do której doszło w miejscowości Nowe, policjanci zatrzymali w niedzielę późnym popołudniem dwie kolejne osoby. Są to obywatele Kolumbii.

W tej chwili w sprawie zatrzymanych jest łącznie 13 osób: 3 Polaków i 10 obywateli Kolumbii. Dziś (7.07) prowadzone są przesłuchania z udziałem biegłych-tłumaczy języka hiszpańskiego w prokuraturze w Świeciu. Jeden z Kolumbijczyków jest podejrzany o zadanie śmiertelnego ciosu nożem.



- W tej chwili trwają doprowadzania osób zatrzymanych do prokuratury, gdzie stawiane są im zarzuty i są przesłuchiwani w charakterze podejrzanych - mówi prokuratur Janusz Borucki. - Dziś podejrzani usłyszą zarzuty udziału w bójce. Jednemu z uczestników bójki zostanie postawiony zarzut zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli noża.



Według wstępnych informacji, w nocy z soboty na niedzielę (5-6.07) w Nowem doszło do konfliktu pomiędzy grupą mieszkańców i obywatelami Kolumbii. Jeden z nich ugodził 41-latka w klatkę piersiową.



Większość zatrzymanych była nietrzeźwa.



Jak poinformowała mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podczas specjalnej konferencji prasowej zwołanej w weekend, wszystko zaczęło się najprawdopodobniej w jednym z barów.



- Od konfliktu między mieszkańcem gminy Nowe i obywatelem Kolumbii. W ten konflikt włączyły się inne osoby, a sytuacja przeniosła się poza bar i ostatecznie do bójki doszło na niewielkim ryneczku - informuje mł. insp. Monika Chlebicz. - W takcie jej trwania doszło do śmiertelnego ugodzenia 41-letniego mieszkańca gminy Nowe. W zdarzeniu niegroźnych obrażeń doznało także dwóch innych mieszkańców tej gminy.



Podejrzanych udało się zatrzymać po krótkim pościgu, bowiem na widok policjantów, niektórzy próbowali uciec z miejsca zdarzenia. 29-latka zatrzymano w jednym z hotelu robotniczych na terenie miejscowości Nowe.