Fundacja TVN wyremontuje poradnię we Włocławku. W ramach programu „Zdrowie w głowie”

Szpital wojewódzki nie miał pieniędzy na remont, ale w porę znalazł się sponsor. - Szpital w ramach swojego własnego budżetu nie mógł teraz zdecydować się na taki krok, jak remont poradni, natomiast nadarzyła się okazja - nawiązaliśmy współpracę z Fundacją TVN, która w ramach projektu „Zdrowie w głowie” modernizuje przestrzenie, związane z szeroko pojętym wsparciem psychicznym w wybranych miejscach w Polsce - relacjonuje rzecznik włocławskiego szpitala Bartek Kucharczyk. - Nawiązaliśmy kontakt - efekt jest taki, że w poradni trwają już prace, które doprowadzą do tego, że będzie wyglądać na miarę XXI wieku. Wszelkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 798 tysięcy złotych. Szpital nie ponosi żadnych kosztów. Wszystkie prace – od projektu architektonicznego po wyposażenie gabinetów i dostarczenie materiałów do terapii zajęciowej – są realizowane przez Fundację TVN w ramach programu „Zdrowie w głowie", wspieranego przez firmę Amazon. W czasie trwania remontu poradnia funkcjonuje w tymczasowych pomieszczeniach Pogotowia Ratunkowego, znajdujących się w tym samym budynku, ale z wejściem od zaplecza.

