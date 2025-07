Dzieci jadą na obóz albo wycieczkę, autokar do kontroli! Policjanci apelują

2025-07-07, 07:48 Magdalena Gill

Przed wyjazdem warto skontrolować autokar - radzą policjanci/fot. materiały policji

Policjanci z bydgoskiej drogówki regularnie kontrolują autokary, którymi dzieci i młodzież podróżują na wakacyjny wypoczynek. Apelują, by zgłaszać się do nich kilka dni wcześniej. - Dbajmy wspólnie o bezpieczny start wakacji – mówią.

Ostatnio policjanci, na parkingu przy hali Łuczniczka w Bydgoszczy, przeprowadzali kontrolę autokaru, którym grupa nastolatków udała się na wakacyjny obóz sportowy. - Kontrola odbyła się bez zastrzeżeń, a dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć w podróż – informuje st. sierż. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. -

Funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny autokaru, ogumienie, oświetlenie, działanie układu hamulcowego oraz obowiązkowe wyposażenie. Nie zapomnieli również o wymaganych dokumentach i kwalifikacjach zawodowych oraz stanie trzeźwości kierowcy.



Ta kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. Autokar był w pełni sprawny, a kierowca gotowy do drogi. - Przypominamy, że każdą taką kontrolę można zgłosić z wyprzedzeniem – telefonicznie lub mailowo, do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy – informują funkcjonariusze. - Apelujemy do organizatorów wypoczynku oraz rodziców – dbajmy wspólnie o bezpieczny start wakacji. Zgłoszenie autokaru do kontroli to prosty krok, który może mieć ogromne znaczenie.



Punkt kontroli autokarów w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy znajduje się na terenie parkingu Łuczniczka przy ulicy Toruńskiej 59. Zgłaszać się można telefonicznie – tel. 47 751 12 49 lub 47 751 51 59.