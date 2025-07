Wyniki egzaminu ósmoklasisty w regionie poniżej średniej. Najlepiej poszedł angielski

2025-07-04, 18:07 Natasza Trzebuchowska/PAP/Redakcja

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego/fot. ilustrcyjna, Pixabay

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych poznali wyniki egzaminów. Średnia w kraju to 64 proc. z języka polskiego, 50 proc. z matematyki, 70 proc. z języka angielskiego. Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim uczniowie uzyskali średnio odpowiednio 61, 46 i 67 proc.

W regionie najlepiej poszło młodzieży z Torunia, nieco gorsze były wyniki w szkołach w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu.



Egzamin pisało 13 tys. obywateli Ukrainy

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,3 proc.).

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 13-15 maja. Przystąpiło do niego ok. 362 tys. 200 zdających spośród 374 tys. 201 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym ok. 13 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. W tym roku uczniowie z Ukrainy byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego mocą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jeśli jednak zadeklarowali, że chcą go napisać, mogli to zrobić.



Zadania w arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.



Z czym uczniowie sobie poradzili, z czym mieli kłopot?

Jak podała CKE, na egzaminie z języka polskiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach związków frazeologicznych, rozumienia ich znaczenia oraz poprawnego stosowania ich w wypowiedzi. Z kolei największą trudność sprawiło zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.



W matematyce zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność obliczania czasu przy danej drodze i prędkości. Najtrudniejsze okazało się z kolei zadanie z geometrii płaskiej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności obliczania pola wielokąta metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełnianie do większych wielokątów.



Jeśli chodzi o język obcy nowożytny, ci uczniowie, którzy wybrali angielski, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego rozumienie tekstów pisanych. Największą trudność sprawiło im zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, przeprowadzono w sesję w terminie dodatkowym w dniach 10-12 czerwca.



Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.



Zaświadczenia odbierane w szkołach

W piątek od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU.



W piątek otrzymali też w szkołach zaświadczenia o wynikach. Na zaświadczeniu jest podany wynik procentowy ucznia oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Dzięki temu uczeń dowie się, jaki odsetek uczniów w kraju uzyskał taki sam, niższy lub wyższy wynik z danego przedmiotu.



W ubiegłym roku ósmoklasiści za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 52 proc. Średni wynik uzyskany przez nich z egzaminu z angielskiego wyniósł 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.