Resort dokłada do przebudowy ul. Olsztyńskiej w Toruniu. Miasto dostanie 52 mln zł

Najtańsza oferta, która złożona w przetargu opiewa na blisko 103 mln zł. Pozostałą kwotę samorząd pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. – To jest kwota (52 mln zł – przyp. red.), która pozwoli Miastu swobodnie zrealizować tę inwestycję, bez znacznego obciążenia – ocenił Karpiński. – Inwestycja będzie miała 2,9 kilometra, będziemy budowali dwa nowe przęsła wiaduktu po 200 metrów każdy, nowe rozwiązanie skrzyżowań, mniej kolizyjne – m.in. rondo na wysokości ul. Przelot, ścieżki rowerowe… – wyliczał zastępca prezydenta Torunia Rafał Pietrucień. – Do 15 lipca zostaną złożone wszystkie wyjaśnienia przez firmę, która podała najniższą cenę w procedurze przetargowej. Jeżeli w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą, [to]zgodnie z ustaleniami przetargu 30 miesięcy do realizacji – powiedział. Dodajmy, że prawie 7 mln zł na modernizację drogi Unisław–Żygląd otrzymał od ministerstwa Powiat Chełmiński i 10 mln na przebudowę odcinka Pakość–Strzelno – samorząd województwa. Więcej poniżej.

