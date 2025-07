Gdzie dziś dojechała Iza? Nasz konkurs trwa: hulajnoga elektryczna i kask do wygrania

2025-07-03, 14:00 Redakcja

Gdzie dziś dojechała Iza?/fot. Magdalena Gill

Trwa nasz wakacyjny konkurs „Hulaj bezpiecznie". Jeszcze tylko w czwartek i piątek zapytamy Was, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej.

Iza jeździ po regionie. Dziś pozuje w pewnym niezwykle pięknym miejscu, zlokalizowanym na skarpie doliny Wisły, niedaleko Bydgoszczy. Znajdują się tam dwa pałace i park. Można tam wpaść na spacer, kawę albo na koncert. Można też pooglądać zabytkowe instrumenty.



Gdy zgadniesz, gdzie Iza dojechała, wyślij odpowiedź – nazwę konkretnego miejsca, o które pytamy i miejscowości – w czwartek (3 lipca) do godz. 15.00 na adres: konkurs@radiopik.pl, w treści podając także swoje imię i nazwisko. Ostatnie pytanie naszego konkursu pojawi się w piątek, tego dnia także poprosimy wszystkich uczestników konkursu i napisanie, dlaczego warto odwiedzić miejscowości, do których dojechała Iza na hulajnodze?



By wygrać hulajnogę elektryczną i kask w komplecie, trzeba przesłać przynajmniej trzy prawidłowe odpowiedzi oraz najciekawszy opis odwiedzonych przez Izę miejsc.



Zwycięzcę ogłosimy w poniedziałek (7 lipca) w audycji „Od ucha do ucha”, na naszym portalu i w radiowych social mediach.



Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.



Sponsorem konkursu jest firma Barel Polska.