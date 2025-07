Gdzie dziś dojechała Iza? Nasz konkurs trwa: hulajnoga elektryczna i kask do wygrania

2025-07-02, 14:00 Redakcja

Gdzie dziś dojechała Iza?/fot. Violetta Drążkowska

Trwa nasz wakacyjny konkurs „Hulaj bezpiecznie". Każdego dnia - aż do piątku (4 lipca) pytamy Was, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej. Dziś odcinek trzeci.

Iza jeździ po regionie. Dziś pozuje na terenie pewnego parku przy pewnym akwenie, który nazywa się tak, jak największe jezioro Węgier.



Jezioro, o które pytamy, powstało jako zbiornik poeksploatacyjny po cegielni, funkcjonującej w tym miejscu od 1886 r. Glina była stąd pozyskiwana jeszcze w latach 60. XX wieku. Wyrobisko wypełniło się wodą po II wojnie światowej, gdyż wcześniejsze mapy topograficzne nie przedstawiały w tym miejscu wód otwartych. Wraz z zalaniem akwenu samorzutnie zaczęło w tym miejscu funkcjonować dzikie kąpielisko.



Gdy zgadniesz, gdzie Iza dojechała, wyślij odpowiedź – nazwę konkretnego miejsca, o które pytamy i miejscowości – w środę (2 lipca) do godz. 15.00 na adres: konkurs@radiopik.pl, w treści podając także swoje imię i nazwisko. Kolejne pytania pojawią się jeszcze w czwartek i piątek. Ostatniego dnia konkursu – w piątek (4 lipca) napisz też, dlaczego warto odwiedzić miejscowości, do których dojechała Iza na hulajnodze?



By wygrać hulajnogę elektryczną i kask w komplecie, trzeba przesłać przynajmniej trzy prawidłowe odpowiedzi oraz najciekawszy opis odwiedzonych przez Izę miejsc.



Zwycięzcę ogłosimy w poniedziałek (7 lipca) w audycji „Od ucha do ucha”, na naszym portalu i w radiowych social mediach.



Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.



Sponsorem konkursu jest firma Barel Polska.