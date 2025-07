Kierowca ciężarówki postanowił zawrócić. Utknął na poboczu i zablokował całą drogę wojewódzką

Trwa nasz wakacyjny konkurs „Hulaj bezpiecznie'. Każdego dnia - aż do piątku (4 lipca) pytamy Was, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej… Czytaj dalej »

Konkurs „Hulaj bezpiecznie” trwa do piątku (4 lipca) w PR PiK. Słuchaj podpowiedzi w audycji „Od ucha do ucha”, a na portalu radiopik.pl i w radiowych… Czytaj dalej »

Do incydentu doszło w miejscowości Rożniaty (gmina Kruszwica). - Kierujący samochodem ciężarowym marki Man z naczepą, z pełnym załadunkiem, przejechał już jakiś odcinek drogi wojewódzkiej nr 412, gdy postanowił zawrócić. I to był jego błąd – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu. - Pojazd przednią częścią utknął na poboczu i już sam nie wyjechał. Wstrzymał całkowicie ruch, inne pojazdy ciężarowe musiały czekać na udrożnienie trasy. 57-letni kierowca dostał mandat w wysokości 500 złotych i 8 punktów karnych. - Z samochodem uporała się po jakimś czasie straż pożarna z Kruszwicy, która pomogła kierowcy wydostać się z uwięzi i wrócić na trasę – informuje policjantka.

