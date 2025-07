Pijmy wodę, zostańmy w domu! Przed nami dwa dni wielkich upałów! IMGW ostrzega

2025-07-01, 18:48 Redakcja

Nawet do 32°C mogą pokazać termometry w regionie w środę i czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla niemal całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Temperatura maksymalna ma wynieść od 29°C do 32°Celsjusza, a minimalna - od 15°C do 18°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz 12:00 w środę do 17:00 w czwartek.



Ostrzeżenie drugiego stopnia obejmuje niemal wszystkiego powiaty województwa - wyjątkiem są powiaty tucholski i sępoleński, gdzie, według prognoz, tak wysokie temperatury mają utrzymać się tylko do środy wieczór (do godz. 21:00 w środę). IMGW zastrzega jednak, że ostrzeżenie może być aktualizowane.



Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.