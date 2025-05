Młodzież chce wiedzieć, jak się uczyć. Wnioski z ankiet w toruńskich szkołach

Prezydent Andrzej Duda w orędziu zaapelował do obywateli, by potraktowali udział w II turze wyborów jako przejaw wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę… Czytaj dalej »

W sumie w ankiecie wzięło udział ponad 4600 osób – wśród nich ponad 2700 uczniów. Czego uczniowie potrzebują najbardziej? – Pomocy w uczeniu się – wyjaśnia Monika Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu. – To jest temat, który tak naprawdę nigdzie nie jest poruszany – dzieci, młodzież, która dodawała też pewne informacje w tych ankietach, mówiła chociażby o tym, w tym akurat wątku, że potrzebowaliby informacji o tym, jak się uczyć, na początku szkoły, kiedy do niej przychodzą. Czego takiego nikt im nie gwarantuje, tego nie ma w programie nauczania – mówi. – Tu mamy wskazanie jasne – na podstawie tej diagnozy musimy aplikować konkretną paletę warsztatów, działań zaradczych, terapii nakierowanych na potrzeby zidentyfikowane w każdej z tych trzech grup. Te potrzeby za każdym razem są nieco inne. Nie będziemy ustawać w diagnozach, chcemy je poszerzać o kolejne grupy. Chcemy w przyszłych latach badać też samopoczucie i dobrostany przedszkolaków – mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Program „Dobre stany” będzie realizowany do końca roku. Magistrat zapowiada jego kontynuację w przyszłym roku. Więcej poniżej.

