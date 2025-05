Nowe przejście podziemne ma windy. Stacja w Nakle nad Notecią przeszła remont

2025-05-23, 06:50 Jolanta Fischer/Redakcja

Modernizacja kosztowała ponad 28 mln złotych/fot. PKP PLK

Ma być dużo bezpieczniej i przyjaźnie dla osób niepełnosprawnych. Na stacji kolejowej Nakło nad Notecią otwarto zmodernizowane przejście podziemne na linii nr 18.

– To dobra wiadomość dla mieszkańców i pasażerów – mówi Piotr Kwapiszewski, dyrektor zakładu Linii Kolejowych PLK w Bydgoszczy. – Ten tunel został wydłużony trzykrotnie, ma obecnie 75 metrów – zostały dobudowane cztery windy. Wartość tego zadania przekroczyła 28 mln złotych netto, zachowany został charakter tego obiektu – czy w zakresie wiat peronowych, czy wystroju i stylistyki – wylicza.



– Mam nadzieję, że będzie to służyło zarówno mieszkańcom, jak i pasażerom, i przyczyni się do tego, że nastąpi integracja, która była jednym z motorów uruchomienia tego projektu, czyli wykorzystania systemu Park & Ride, wcześniej wybudowanego przez miasto, poprawienie funkcjonalności dworca i migracji dla pasażerów – dodaje.



Zadanie udało się zrealizować przy wsparciu m.in. z Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej przy dworcu powstał też parking Park&Ride, który umożliwia sprawną przesiadkę z samochodu i autobusu do pociągu.