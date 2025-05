Brat kandydata Konfederacji: Wynik Sławomira Mentzena to skokowy wzrost poparcia dla nas

Samochód osobowy zjechał z drogi, wjechał do rowu i się zapalił - do tego zdarzenia doszło po 12:00 na drodze ekspresowej między żnińskimi węzłami Zachód… Czytaj dalej »

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wyborach prezydenckich do godz. 17:00 wyniosła w kraju 50,69 proc. W naszym regionie do 17:00 do… Czytaj dalej »

Według sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsat News Sławomir Mentzen znalazł się na trzecim miejscu, uzyskując 15,4 procent głosów. - To bardzo duży sukces polskiej wolnościowej prawicy, skokowy wzrost poparcia względem wyborów parlamentarnych. Bardzo się cieszymy, dziękujemy wszystkim za poparcie – mówił Tomasz Mentzen. - Możemy na podstawie tego wyniku budować dobry wynik wyborów parlamentarnych. Czas na kogoś nowego, młodszego, z nowymi, świeżymi pomysłami. Czas na zmiany w Polsce! Do kogo przejdą głosy Sławomira Mentzena? - Myślę, że nasi wyborcy będą musieli sami podjąć tę decyzję. Konfederacja jako taka, czy Sławomir Mentzen być może będzie się starał pomóc wyborcom w podjęciu decyzji. Na pewno zabierze w tej sprawie głos.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.