O przyszłości rozmawiali z politykami PiS. Debata „Młodzi dla Europy” w Toruniu

2025-03-07, 21:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

Były premier Mateusz Morawiecki oraz europosłowie Dominik Tarczyński i Daniel Obajtek wzięli udział w debacie „Młodzi dla Europy” w Toruniu/fot. nadesłane

Były premier Mateusz Morawiecki oraz europosłowie Dominik Tarczyński i Daniel Obajtek wzięli udział w debacie „Młodzi dla Europy” w Toruniu. Tematem były szanse i zagrożenia dla Polski i Europy.

– Szybko i gwałtownie zmieniają się warunki polityczne oraz strategiczne wokół nas – podkreśla były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Mateusz Morawiecki.



– Polska ma ogromną szansę i powinna ją wykorzystać. Jednocześnie pojawiły się zagrożenia, których wcześniej nie było, dlatego świat, w który młodzi ludzie będą wchodzili, będzie światem nowych niebezpieczeństw, ale też różnych szans, bo m.in. rozwój nowych technologii tworzy środowisko nowych rodzajów pracy, większego poziomu robotyzacji, automatyzacji, ale to przecież wcale nie musi oznaczać „mniej miejsc pracy”, tylko „inne miejsca pracy”. Dostosowanie się do tego będzie wyzwaniem dla młodych ludzi – wskazał.



Udział w spotkaniu wzięło wiele młodych osób, zainteresowanych polityką i samorządem. – Zielony Ład i całe to europejskie szaleństwo – trzeba to „przegadać”, mówiąc kolokwialnie, żeby dotarło do każdego – mówi jedna z uczestniczek. – Interesuję się polityką, samorządem, losami Europy. Wiemy, co się dzieje teraz na świecie i przyszłość Europy, to, jak ją chronić, jest bardzo ważne – komentuje młody człowiek.



Debata odbyła się w CKK Jordanki. Jej organizatorem była grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.