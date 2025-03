Mateusz Morawiecki w Janikowie. Apelował, by rząd odkupił zakład Qemetiki

2025-03-07, 18:53 Marcin Glapiak/Redakcja

Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) w Janikowie/fot. Marcin Glapiak

– Polski rząd za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu powinien wykupić janikowski zakład należący do Qemetica Soda Polska SA – powiedział w Janikowie były premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem polityka uchroni to zakład przed jego likwidacją.

– Jestem tutaj dzisiaj, aby wzywać rząd Tuska do ratowania miejsc pracy tutaj w Janikowie, poprzez to, aby rząd polski, za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu, odkupił od właścicieli te zakłady – to jest nasz podstawowy postulat – mówił. – Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, to wielki potencjał przemysłowy, także w kontekście przemysłu zbrojeniowego – przemysł zbrojeniowy mógłby korzystać z tego, że tutaj są kompetencje w zakresie produkcji materiałów wybuchowych, materiałów do produkcji pocisków balistycznych – wskazywał.



W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki skrytykował unijne regulacje i politykę Zielonego Ładu.



Więcej w relacji poniżej.