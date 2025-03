Szymon Hołownia w Kujawsko-Pomorskiem: To Putin jest złem

2025-03-01, 16:53 Marcin Doliński / Redakcja

Szymon Hołownia podczas spotkania w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

Szymon Hołownia przed południem odwiedził Toruń, a potem spotkał się z mieszkańcami Grudziądza.

Podczas spotkania marszałek sejmu RP odniósł się do sytuacji, która miała miejsce wczoraj w Białym Domu.



- Wołodymyr Zełenski momentami potrafi być arogancki, ale czy to jest powód, aby traktować go z butą, aby traktować go z agresją; aby dzisiaj zamiast op... Putina, op... Załenskiego? - pytał Szymon Hołownia. - Nie mam żadnej wątpliwości po czyjej stronie stanąć. To Putin jest naszym wrogiem. A nie Załeński, ani Donald Trump. To Putin jest złem.



Po spotkaniu z mieszkańcami, Szymon Hołownia spotkał się z dziennikarzami. Tematem konferencji prasowej było bezpieczeństwo.



Wizytę w Kujawsko-Pomorskiem zakończy w gminie Płużnica na spotkaniu z sołtysami