Chodzi o walkę z dziedziczonym ubóstwem. Program „Wygrana rodzina” w regionie

2025-02-28, 17:41 Michał Zaręba/Redakcja

Minister Pełczyńska-Nałęcz i prezydent Gulewski/fot. Michał Zaręba

Wsparcie asystenta rodziny, pomoc psychologiczna i terapeutyczna, spotkania ze specjalistami oraz rozwijanie talentów dzieci – na takie wsparcie będą mogły liczyć rodziny z naszego regionu w ramach rządowego programu „Wygrana rodzina”.

O jego celach mówiła w Toruniu minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Będziemy mieli szansę otoczyć dzieci, rodziny, które mają trudności, opieką, tak, żeby wydobyć te dzieci z zaklętego kręgu ubóstwa i żeby dać im szansę na dobre życie. To są najlepsze możliwe inwestycje, bo to inwestycje w ludzi. Jest też wsparcie pedagogiczne i takie „podciągające” – mówiąc kolokwialnie – dzieci w nauce. Cała idea jest taka, żeby tę funkcjonalność społeczną uzyskała rodzina.



– Jest 15 rodzin [z Torunia - przyp. red.], do których chcemy adresować tę pomoc. Pracownicy MOPR-u, ale także pracownicy toruńskiego Centrum Usług Społecznych widzą na co dzień, że rzeczywiście z tymi zjawiskami, wykluczeniem, należy walczyć systemowo – powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.



Wsparcie w ramach programu w naszym regonie trafi też do rodzin z Chełmna, Sępólna Krajeńskiego i Płużnicy. Umowy na realizację zadań podpisano w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”.



Konkurs „Wygrana rodzina” jest skierowany do samorządów, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 5 kwietnia. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich.