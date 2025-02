Święto pozarządówek w Bydgoszczy. „Wymiana doświadczeń NGO-sów jest bezcenna”

– W tym nowym programie bardzo duży nacisk będziemy kładli na to, żeby organizacje się profesjonalizowały – żeby mogły sobie kupić sprzęt, żeby miały pieniądze na zapłacenie lokalu. Żeby mogły lepiej, skuteczniej działać, muszą mieć do tego narzędzia – mówiła Ewa Kalbarczyk z Narodowego Instytutu Wolności. – Nam te pieniążki są potrzebne po to, żeby organizować dla dzieci spotkania integracyjne – wynajęcie sali, opłacenie warsztatów, organizowanie wspólnego wyjścia – wskazała Anna Sikora ze stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. – Chcemy pokazać, jak samorząd może współpracować z NGO-sami, ale też niech NGO-sy się poznają, bo ta wymiana doświadczeń często jest bezcenna – podkreślił Ireneusz Nitkiewicz, pełnomocnik wojewody ds. organizacji pozarządowych. Konferencję w urzędzie wojewódzkim poprzedziło Śniadanie III Sektora w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Okazją był Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

