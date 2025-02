Wybudują w Świeciu nowy ośrodek terapeutyczny. Umowa na budowę podpisana

2025-02-27, 19:10 Marcin Doliński/Redakcja

Inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu – powstanie nowy ośrodek terapeutyczny, w którym znajdą się m.in. pracowania malarska czy warsztat ogrodniczy. Z kolei najstarszy budynek lecznicy przejdzie remont.

– Będziemy realizować nowe inwestycje. Będzie to budowa zupełnie nowego ośrodka terapeutycznego – zbudujemy salę do arteterapii, ogrodnictwa, sztuki nowoczesnej. Chcemy też zrewitalizować część parku, żeby zapewnić pacjentom jeszcze lepszy dostęp właśnie do terenów zielonych – mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor szpitala.



– Poza tym wyremontujemy najstarszy budynek w szpitalu – budynek administracyjny. Jest to budynek, który ostatni raz remont miał w latach sześćdziesiątych – dodaje.



Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w obecności wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego. – Dzieje się wiele dobrego w ochronie zdrowia w regionie kujawsko–pomorskim, ale ze szczególną uwagą, ze szczególną atencją obserwujemy i wspomagamy te działania, które są prowadzone w obrębie zdrowia psychicznego – skomentował.



Szpital zyska ponad 250 m kwadratowych przestrzeni użytkowej. Znajdą się tu warsztaty ogrodnicze, pracowania malarska, pracownia sztuki nowoczesnej, ogród zimowy i ogródek sezonowy. Rewitalizację przejdą również – zajmujące blisko 1 ha – przestrzenie zielone. Za jej realizację będzie odpowiadała firma Prof–Bud ze Świecia.



Wartość zadania to 16 mln złotych, z czego większość to dofinansowanie unijne.