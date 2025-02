Wiceminister Tomasz Szymański otworzył biuro w Rypinie. „Można przyjść do nas z każdą sprawą”

2025-02-24, 19:07 Michał Zaręba/Redakcja

Tomasz Szymański, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzył biuro w Rypinie. Znajduje się przy ul. Mławskiej 17/fot: Michał Zaręba

Tomasz Szymański, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzył w Rypinie swoje biuro. Punkt przy Mławskiej 17 będzie otwarty w czwartki. Sygnały od mieszkańców będą zbierać też miejskie radne Koalicji Obywatelskiej.

– Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta gminy Rypin do odwiedzin naszego biura, które współprowadzę razem z panem europosłem Krzysztofem Brejzą. Na radę i na rozmowę będą mogli liczyć osoby, które będą potrzebowały wsparcia i przedyskutowania pewnych rzeczy, które są związane z ich prywatnymi sprawami. Nierzadko też z samorządem albo kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. W tym miejscu będziemy dyżurowali w ramach potrzeb. Osobiście, jeżeli oczywiście czas pozwoli na to. Do tego biura upoważniłem panie radne z gminy miasta Rypin, które będą mogły się spotykać z mieszkańcami – zapowiadał Szymański.



– Będziemy tu dyżurować. Umówimy się, jak to będzie wyglądało. Myślę, że w każdy czwartek każda z nas będzie tutaj dyżurować. Z każdą sprawą śmiało można do nas przyjść i będziemy starały się na bieżąco wyjaśniać i pomagać naszym mieszkańcom – deklarowała Irmina Ryncarz, radna gminy miasta Rypin z ramienia Koalicji Obywatelskiej.



Biuro będzie otwarte w czwartki do 15:30 do 17:30.