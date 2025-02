Julka z Inowrocławia w telewizyjnym programie „The Voice Kids”

2025-02-22, 18:42 Marcin Glapiak / Redakcja

Julka Luber z rodzicami. / Fot. Marcin Glapiak

Premierowy odcinek „The Voice Kids” wyemitowano w sobotę. Inowrocławianka awansowała w nim do kolejnego etapu. Wcześniej z dziewczynką i jej rodzicami rozmawiał Marcin Glapiak.

- To Kinga Rogusz, która jest instruktorką w Inowrocławiu, zachęciła mnie do występu w tym programie - opowiada Julka Luber. - Zgłoszenie wysyłaliśmy kilka razy. Wreszcie się udało.



Inowrocławianka zaprezentowała się przed jurorami podczas przesłuchań w ciemno. Oceniali ją: Cleo, Natasza Urbańska oraz Thomsos i Baron. Po jej występie odwróciły się wszystkie trzy fotele. Zobaczymy ją zatem w kolejnych odcinkach.



- Gdy Julka miała 2 lata to wciąż biegała i śpiewała. Patrzyliśmy, słuchaliśmy.... Gdy miała 3 lata postanowiliśmy coś z tym zrobić - opowiada jej tata. - W Kruszwicy odbywał się konkurs. Julka pojechała i wygrała śpiewając "Puszka okruszka".



Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.