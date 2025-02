Możesz pomóc uratować komuś życie. Przed CH Focus Bydgoszcz trwa zbiórka krwi

2025-02-22, 13:00 Wiktor

Zanim oddamy krew, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. / Fot. ilustracyjne, Marcin Glapiak, archiwum

Krew mogą oddać osoby pełnoletnie do 65 roku życia; zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji i ważą co najmniej 50 kg.

Mobilny punkt pobierania krwi już o godz. 10 zaparkował przy Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.



- Pojawiliśmy się przed galerią, aby każdy miał możliwość oddać swoją krew. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować - twierdzi lekarz Joanna Skupińska. - Należy dobrze się nawodnić i zjeść lekki posiłek. Dzięki temu będzie to bezpiecznie zarówno dla osoby, która taką krew oddaje, jak i potem dla tej, która ją otrzyma.



- Krew oddaję już od ponad 40 lat - mówi Radiu PiK jeden z mężczyzn, który zdecydował się to zrobić podczas sobotniej akcji. - Nie pamiętam ile już jej oddałem. To piękne uczucie.



Akcja potrwa do godz. 15 przy wejściu do galerii od strony ulicy Jagiellońskiej.



Na wszystkich, którzy oddadzą krew, czekają pamiątkowe koszulki.