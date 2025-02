Bydgoszcz chce uporządkować nazwy ulic - czy powstanie Bank Nazw?

2025-02-23, 07:55 Damian Klich / Redakcja

Na bydgoskiej starówce nie brakuje historycznych nazw ulic. Wiele miejsce w innych częściach miasta, dopiero na to czeka. / Fot. Tomasz Kaźmierski / Archiwum

Taki projekt uchwały przygotowuje Komisja Kultury i Nazewnictwa Rady Miasta Bydgoszczy. Bank Nazw to lista z nazwami, które zasługują na to, aby zdobić bydgoskie ulice.

- W związku ze zgłaszaniem przez mieszkańców propozycji nazewnictwa dla różnych miejsc, postanowiliśmy to uporządkować. Podobne rozwiązania funkcjonują we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku - mówi Robert Kufel, przewodniczący Komisji Kultury i Nazewnictwa Rady Miasta Bydgoszczy. - Mamy kilkadziesiąt nazw, które już zasługują na to, aby znaleźć swoje miejsce w Bydgoszczy. Chodzi o to, aby zrobić to we właściwy sposób.



Projekt uchwały prawdopodobnie pojawi się na marcowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy.