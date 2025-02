70 mln zł na granty dla pozarządówek. Program tylko dla mniejszych miejscowości

2025-02-21, 19:33 Marcin Glapiak/Redakcja

Ze wspomnianego programu będą mogły skorzystać małe i średnie organizacje z obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości do 100 tys. mieszkańców/fot. Marcin Glapiak

Do 50 tys. zł będą mogły otrzymać organizacje pozarządowe w ramach nowego programu „Moc Małych Społeczności”. Nabór wniosków ma rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja.

Szczegóły programu prezentowano podczas spotkania w Żninie. – Budżet tego programu to aż 70 mln złotych, organizacje mogą aplikować do niego i otrzymać granty do 50 tys. złotych lub w ramach regrantingu – to jest narzędzie dla grup nieformalnych i mniejszych organizacji – do 10 tys. zł – informuje Marek Krawczyk, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



– Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, chciałybyśmy pozyskać jakieś fundusze, żeby rozwinąć nasze koła, warsztaty, do tego są potrzebne pieniądze, specjalistyczne sprzęty – komentowały przedtawicielki Stowarzyszenia „Rozwój Kobieta Odwaga” z Szubina, które uczestniczyły w spotkaniu. – Nasze stowarzyszenie skupia się głównie na rozwoju osobistym, integracji dzieci, i młodzieży i seniorów.



Nabór wniosków ma rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja.



