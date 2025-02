Uważajcie na fałszywych dzielnicowych w Osielsku!

2025-02-21, 10:59 Jolanta Fischer / Redakcja

Podczas kontaktów z nieznajomymi, warto zawsze zachować ostrożność. / Fot. Ilustracyjne

Na profilu facebookowym Urzędu Gminy pojawiło się ostrzeżenie przed osobą, która podaje się za policjanta i wchodzi na teren posesji.

Taką sytuację dwa tygodnie temu przeżyli: mieszkanka gminy, Ewelina Janiszewska i jej partner. Obcy mężczyzna odwiedził ojca kobiety w niedzielę.



- Zadzwonił do mnie mój tata z informacją, że jest u niego policjant - opowiada. - Powiedział, że mam przyjść rozliczyć się z moim tatą. Policjant zaczął mnie wypytywać o sprawy bankowe, czy podpisywałam jakieś umowy... Zaczęła mi ta sprawa śmierdzieć. Zdenerwowałam się i zawołałam mojego partnera.



Jak podkreślił pan Kuba, kilka elementów od razu wydało mu się podejrzanych.



- Zauważyłem, że człowiek, który siedzi nie jest w mundurze, tylko ma gwiazdkę policyjną na skórzanym portfelu. Przedstawił się jako Jan Kuczkowski - relacjonuje mężczyzna. - Wygooglowałem, że rzeczywiście jest taki dzielnicowy. Pojechałem zatem na komendę policji, aby to sprawdzić. Okazało się, że był do niego bardzo podobny. A to nie była ta osoba.







O sprawie poinformował radny gminy Osielsko, Piotr Stelmach i zapowiedział organizację akcji "Poznaj swojego dzielnicowego". W ramach tej inicjatywy, na stronach i profilach internetowych Urzędu Gminy pojawią się zdjęcia prawdziwych funkcjonariuszy.



Dodajmy, że wcześniej radni otrzymywali także sygnały o oszustach, podających się za pracowników zakładu komunalnego.