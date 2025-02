Agnieszka Marszał otrzymała Kryształowy Detektor! Nagrodę wręczyła Rada Programowa PR PiK [zdjęcia]

2025-02-20, 17:58 Maciej Wilkowski/Redakcja

Agnieszka Marszał otrzymała Kryształowy Detektor za 2024 rok/fot: Magda Jasińska

Agnieszka Marszał, nasza radiowa koleżanka z Włocławka została wyróżniona Kryształowym Detektorem. To nagroda przyznawana przez Radę Programową Polskiego Radia PiK. Wręczył ją przewodniczący Rady Adam Jabczyński.

– W imieniu Rady Programowej Polskiego Radia PiK przyznaje pani nagrodę „Kryształowy Detektor” za 2024 rok. Za kulturę słowa, uniwersalizm antenowy, ciekawość ludzi i świata, interesującą formę przekazu, opartą na prostym i klarownym języku oraz tajemniczą pracowitość – argumentował decyzję Rady Programowej jej przewodniczący.



– Miło jest dostawać nagrody. Nieczęsto mi się to zdarza, ale zawsze opowiadając o mojej pracy, mówię, że mam to szczęście robić to, co naprawdę lubię, a może nawet użyje większego słowa – kocham. Bywa trudno, bywa stresująco, bywają duże wyzwania, bywają duże wyskoki adrenaliny, ale to też mi sprawia ogromną satysfakcję. Dziękuję, że padły te słowa o kulturze słowa i o ciekawości ludzi i świata, bo to jest dla mnie ważne. Lubię ludzi i lubię z nimi rozmawiać – dziękowała Agnieszka Marszał.



Agnieszka Marszał w Polskim Radiu PiK jest m.in. autorką cyklu „Sztuka Życia”, prowadzi „Rozmowy Dnia” oraz jest reporterką we Włocławku i okolicach.