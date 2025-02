Muzycy w Chełmnie żegnają Wiktora Dąbrowskiego. „Wspaniały nauczyciel i serdeczny człowiek”

2025-02-20, 12:03 Redakcja

Wiktor Dąbrowski odszedł 18 lutego/fot. Orkiestra Dęta Chełmno, Facebook

- Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o odejściu Pana Wiktora Dąbrowskiego do „wiecznej orkiestry"… - napisali na Facebooku muzycy z Orkiestry Dętej w Chełmnie. - Odszedł nasz wieloletni Instruktor, Muzyk, ale przede wszystkim Przyjaciel.

- Pan Tolek, bo tak zwykliśmy wszyscy do niego mówić, był wieloletnim instruktorem, muzykiem Orkiestry Dętej w Chełmnie, a przede wszystkim wspaniałym, pełnym ciepła i życzliwości człowiekiem – czytamy w pożegnaniu. - Poruszająca była dla nas decyzja o zakończeniu współpracy, która miała miejsce kilka lat temu, tym większą odczuwamy dziś stratę, mając świadomość, że nie usłyszymy więcej Pana Tolka. Ogromną przyjemnością było znać tak wspaniałego nauczyciela i serdecznego człowieka. Ślemy wyrazy szacunku, uznania oraz szczere kondolencje dla Rodziny, bliskich, przyjaciół. Dziękujemy za wszystko. Nie mówimy: „Żegnaj”. Mówimy: „Do zobaczenia, Bracie”.



Wiktor Dąbrowski odszedł 18 lutego. Prowadził chełmińską orkiestrę przez niemal 30 lat.



Ostatnie pożegnanie Wiktora Dąbrowskiego odbędzie się we wtorek (25 lutego) w Bydgoszczy. O godz. 10.30 rozpocznie się różaniec w kościele pw. Św. Krzyża (ul. Artyleryjska 10), o godz. 11.00 Msza Święta, a potem przejście do kaplicy na cmentarzu Zaświat 6 i procesja do grobu.