Schorowany 89-latek na mrozie. Zaginionego znaleźli policjanci z Inowrocławia

Zachęcanie do studiowania to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed uczelniami wyższymi - mówił w „Rozmowie Dnia" dr Patryk Tomaszewski

Zaginięcie mężczyzny zgłosiła jego żona. W piątek (14 lutego) około godz. 19:00 poinformowała, że schorowany senior niespodziewanie wyszedł z domu i nie wrócił. - Sygnał od dyżurnego do policjantów był taki, że schorzenie może utrudniać mężczyźnie funkcjonowanie. Nie tylko z tego powodu, ale też mrozów, ważne było szybkie działanie i odszukanie inowrocławianina – podkreśla asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. – Patrole w mieście otrzymały informację, rysopis oraz ubiór mężczyzny. Rozpoczęły się poszukiwania. Policjanci patrolowali miasto, rozpytywali napotkanych mieszkańców. Około godz. 22.00 dzielnicowi asp. Damian Stasiak i mł. asp. Jakub Giza kolejny raz wnikliwie patrolując centrum miasta, na ulicy Królowej Jadwigi zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Senior był wychłodzony, a kontakt z nim utrudniony. Policjanci zabrali go do radiowozu i wezwali pogotowie. Na szczęście nie wymagał hospitalizacji, dlatego bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny – przekazuje policjantka.

