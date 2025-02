Przewrócił się na chodniku, przestał oddychać. Uratowali go policjanci z Brodnicy [wideo]

2025-02-18, 10:36 Redakcja

Starsi posterunkowi Wojciechowski i Kłosowski sprawdzili funkcje życiowe, zorientowali się, że doszło u 58-latka do zatrzymania krążenia/wideo: KPP w Brodnicy

Czynności ratunkowe przeprowadzone przez policjantów i strażaków uratowały życie 58–latka, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

W sobotę (15 lutego) kilka minut przed 16:00 na brodnicki komisariat wpłynęło zgłoszenie, że na chodniku przy ul. Nowa Kolonia przewrócił się i leży mężczyzna. Na miejscu zjawił się patrol. Starsi posterunkowi Wojciechowski i Kłosowski sprawdzili funkcje życiowe, zorientowali się, że doszło u 58-latka do zatrzymania krążenia. – Stróże prawa podjęli czynności ratunkowe i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. (...) mundurowym udało się przywrócić funkcje życiowe, w związku z czym ułożyli oni mężczyznę w pozycji bezpiecznej, lecz po kilku minutach ponownie doszło do nagłego zatrzymania rrążenia. Rozpoznając to, mundurowi ponownie przystąpili do czynności ratunkowych, ponownie przywracając u poszkodowanego funkcje życiowe. Stróżów prawa w czynnościach ratunkowych wsparli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej – relacjonuje mł. asp. Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy.



Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego przejął działania ratunkowe i przetransportował mężczyznę do szpitala. – Policjanci po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i chronimy” przyświeca im każdego dnia, a ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to sprawa nadrzędna – podkreśla mł. asp. Paweł Dominiak.

Pomocy 58-latkowi udzielili Starsi posterunkowi Wojciechowski i Kłosowski/fot. KPP w Brodnicy