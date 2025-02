Zatrucie czadem w firmie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ewakuowano 30 osób!

2025-02-17, 11:50 Redakcja/Monika Kaczyńska

Jedna osoba zatruła się tlenkiem węgla w firmie w Białkowie/fot. Robert Wielgórski, Wikipedia

Jedna osoba zatruła się tlenkiem węgla w zakładzie produkcyjnym w Białkowie (powiat golubsko-dobrzyński). Z budynku trzeba było ewakuować 30 osób.

Strażacy zostali zawiadomieni o zatruciu czadem w poniedziałek około godz. 10.00. Na miejsce pojechał jeden zastęp straży pożarnej.



- Podejrzewano w tych pomieszczeniach obecność czadu i to się potwierdziło - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. - Ewakuowano na zewnątrz pracowników - około 30 osób. Jedna z tych osób poczuła się na tyle źle, że została zabrana do szpitala. Stężenie stwierdzono na poziomie 130 ppm - daje to objawy słabości, bólu głowy i absolutnie nie wolno tego bagatelizować.



Teraz strażacy sprawdzają, co mogło być przyczyną czadu.