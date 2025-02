Zarażają miłością do nauki! Walentynkowe zajęcia na Politechnice Bydgoskiej

2025-02-14, 15:48 Jolanta Fischer/Redakcja

„Zakochaj się w biotechnologii” na Politechnice Bydgoskiej/fot. Jolanta Fischer

Miłość niejedno ma imię, a kochać da się także... swój zawód! O tym przekonują wykładowcy Politechniki Bydgoskiej, którzy z okazji walentynek zaprosili uczniów szkół średnich na spotkanie „Zakochaj się w biotechnologii”.

– W programie nie brakuje konkursów i atrakcji, które powodują szybsze serca bicie - mówi dr Monika Rewers z Katedry Biotechnologii. – My już jesteśmy zakochane w biotechnologii, jest to kierunek nowoczesny, interdyscyplinarny. Przybliżamy uczniom biotechnologię w różnych aspektach – bo będą zajmować się izolacją DNA, i kulturami in vitro i tez zobaczą komórkę pod mikroskopem i dowiedzą się trochę o afrodyzjakach, które stymulują te ciepłe uczucia do innej osoby – tłumaczy.



Warsztaty potrwają do godz. 15.00. Łącznie weźmie w nich udział ponad 60 uczniów z bydgoskich liceów i techników.