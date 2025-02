Jechał pod prąd aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy. Nagranie trafiło na policję [wideo]

2025-02-12, 11:37 Redakcja

Zdarzenie to zarejestrowała kamera innego kierowcy/ KWP w Bydgoszczy

Na aleję Jana Pawła II w Bydgoszczy kierujący chevroletem aveo wjechał „pod prąd” i kontynuował jazdę w kierunku ronda Toruńskiego. Prawie doprowadził do kolizji.

Zdarzenie z początku lutego zarejestrowała kamera innego kierowcy, który przesłał materiał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. – Dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i nałożyć na niego mandat karny. Za jazdę „pod prąd” grodzi grzywna do 3000 zł oraz sześć punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych – informuje nadkom. Przemysław Słomski Zespół Prasowy KWP Bydgoszcz.



– Jazda pod prąd to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, które naraża życie i zdrowie kierowców oraz innych uczestników ruchu. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji jazdy pod prąd i podejmować wszelkie możliwe działania, aby ich uniknąć – podkreśla.



Świadkowie niebezpiecznego zachowania na drogach województwa kujawsko-pomorskiego mogą przesłać nagrania na adres stopagresjidrogowej-Komenda Wojewódzka Policji@bg.policja.gov.pl.