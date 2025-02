Walczył o trzeźwość narodu, jedność rodzin i formację młodych. Zmarł ks. Wacław Dokurno

„Przez wiele lat ks. Dokurno był proboszczem w tak bliskiej mi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie. To kościół mojego dzieciństwa, tam „wszystko się zaczęło”. (…) Księże Wacławie, dziękuję za piękne świadectwo życia oraz oddaną służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie" – napisał w swoich mediach społecznościowych marszałek Piotr Całbecki. Jak podaje marszałkowski serwis internetowy, ks. dr Wacław Dokurno, związany z Ruchem Światło-Życie od początku jego istnienia - najpierw w diecezji chełmińskiej, następnie w diecezji toruńskiej i pelplińskiej - był gorliwym animatorem oaz młodzieżowych. To moderator filialny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, orędownik kultu świętej Rozalii, duszpasterz ruchu trzeźwościowego, rodzin i rolników. Przez ponad 40 lat organizował rekolekcje Oazy Nowego Życia III stopnia – początkowo w Toruniu, a później w Zamku Bierzgłowskim. Zaangażowany był w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka - współtworzył Diecezjalne Kongresy „Ku trzeźwości narodu”, był autorem licznych publikacji, prowadził audycję radiową poświęconą krucjacie. Aktywnie działał na rzecz parafii i lokalnej społeczności. Zawsze serdeczny, życzliwy, wyrozumiały, służący dobrą radą. Dbał o lokalne dziedzictwo kulturowe - dzięki jego staraniom kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie przeszedł gruntowny remont konserwatorski. Swoją troską objął także miejsce kultu św. Rozalii; był inicjatorem corocznych koncertów organowych w Przecznie. Ksiądz Dokurno był wielkim miłośnikiem gór, świetnie jeździł na nartach, swoją pasją zarażał młodszych i starszych, zorganizował wiele wyjazdów dla młodzieży i dorosłych. W 2017 roku kapłan został odznaczony marszałkowskim Medalem Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 71 lat.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.