Licytacja zakończona! Zwycięzca zapłaci 920 złotych, by wesprzeć WOŚP i poznać nasze radio

2025-02-10, 20:15 Redakcja/Wiktor Sobociński

Na koniec nasz gość wejdzie do studia, by wziąć udział w programie „Od ucha do ucha” - w paśmie między 13:00 a 15:00 - i zobaczyć, jak pracują Bogusia Wresiło i Eryk Hełminiak/fot. redakcja/archiwum

To nie będzie zwykła wycieczka po radiu. Wylicytowanie najwyższej kwoty w aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gwarantuje poznanie pracy rozgłośni od podszewki oraz mnóstwo atrakcji i prezentów!

„Podglądaj w pracy Bogusię i Eryka" - tak promowaliśmy naszą licytację, ponieważ wizyta w studio, w czasie trwania jednej z naszych najpopularniejszych audycji to będzie naprawdę niezwykłe doświadczenie. Nie każdemu zdarza się taka okazja!



Jak zapowiadał Cezary Wojtczak, redaktor naczelny Polskiego Radia PiK, najhojniejszy licytujący będzie miał szansę uczestniczyć w porannym kolegium, zobaczyć jak dobieramy tematy. Następnie nasz gość pojedzie z reporterem na prawdziwą konferencję prasową albo na jakieś inne medialne wydarzenie. Na koniec wejdzie do studia, by wziąć udział w naszym programie „Od ucha do ucha” - w paśmie między 13:00 a 15:00 - i zobaczyć, jak pracują Bogusia Wresiło i Eryk Hełminiak.



Serdecznie dziękujemy wszystkim licytującym, a było to 15 osób. Rywalizacja rozkręcała się powoli. Nagły skok zaobserwowaliśmy w dniach 24 -25 stycznia. Ostatecznie udało się zamknąć licytacje kwotą 920, 07 zł. Dziękujemy wszystkim, i za każdą złotówkę.



Szczegóły wizyty w Polskim Radiu PiK przekażemy wkrótce.