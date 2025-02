Kolejne prace w Młynach Rothera. Będą zmiany w strefie wejścia i Sali Młyńskiej [wizualizacje]

Deficyt mieszkaniowy w Polsce to nawet 2 miliony lokali. Co z rządowym programem mieszkaniowym? Jak rządzący chcą wspierać mieszkalnictwo? Będą dopłaty… Czytaj dalej »

Instytucja podpisała umowę z firmą Triss Sp. z o.o. na przeprowadzenie prac dostosowawczych pod docelową aranżację i wyposażenie pomieszczeń w Młynie według projektu Asman Pieniężny Architekci. – W przyszłym tygodniu ruszają pierwsze prace – mówi Emilia Rębas-Gładziejewska, kierowniczka Działu Komunikacji Młynów Rothera. – Nasze przestrzenie będą jeszcze bardziej przyjazne i komfortowe dla naszych gości. W strefie wejścia pojawi się nowoczesna lada, częściowo obniżona, na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Docelowo pojawi się tam również strefa wypoczynku, gdzie nasi goście będą mogli odpoczywać i spędzać czas na przykład pomiędzy wydarzeniami – opowiada. – Z kolei w sali konferencyjnej znajdzie się docelowe oświetlenie, nowa widownia z trybunami i strefą dziecięcą. W Sali Młyńskiej zainstalowane zostaną panele akustyczne oraz zasłony, które mają na celu poprawę walorów akustycznych tego pomieszczenia w taki sposób, żebyśmy mogli organizować wydarzenia o jeszcze wyższych wymaganiach, jeśli chodzi o muzykę i akustykę – wskazuje. Z powodu prac czasowo może być zamknięta wystawa „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” i utrudniony dostęp do punktu widokowego. Informacje o utrudnieniach będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i mediach społecznościowych instytucji. Całość inwestycji powinna zakończyć się do połowy roku. Ma kosztować około 3,5 miliona złotych.

