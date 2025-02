Żądał pieniędzy z kasy, grożąc nożem. Sprawca rozbojów w Bydgoszczy zatrzymany

2025-02-06, 16:48 Redakcja

Mężczyzna odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz jego usiłowanie/KMP w Bydgoszczy

– Najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 34-latek podejrzewany o dokonanie dwóch przestępstw rozbójniczych z użyciem noża na terenie Bydgoszczy – informuje kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. Mężczyzna miał już „odsiadkę” za podobne przestępstwa.

Do pierwszego rozboju doszło 29 grudnia o godz. 5.30. - Do sklepu monopolowego przy ulicy Gdańskiej wszedł mężczyzna, który grożąc ekspedientce nożem, zażądał od niej wydania pieniędzy z kasy. Kobieta, obawiając się o swoje zdrowie i życie, oddała mu ponad tysiąc złotych – relacjonuje policjantka.



Do kolejnego ataku doszło miesiąc później, tuż po godz. 22:00 w sklepie przy ul. Śniadeckich. - Tam również, grożąc nożem pracującej w placówce handlowej kobiecie, zażądał od niej pieniędzy. Jednak zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został spłoszony przez obecnego w sklepie mężczyznę – przekazuje kom. Kowalska.



Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia ustalili, że za przestępstwami stoi 34-letni bydgoszczanin. Zatrzymali go w poniedziałek na ul. Sobieskiego w Bydgoszczy.



Mężczyzna odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz jego usiłowanie. Był już skazany i odbył blisko czteroletnią karę więzienia za podobne przestępstwo, dlatego teraz grozi mu wyższy wymiar kary. - Kodeks karny przewiduje, że jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20 – informuje policjantka.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące.