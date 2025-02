Drogi w regionie do remontu lub przebudowy. 152 miliony złotych na inwestycje przyznane [lista]

2025-02-04, 17:22 Agata Raczek/Redakcja

Poznaliśmy wyniki tegorocznego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do naszego regionu trafią ponad 152 miliony złotych. Dofinansowanie otrzymało 85 zadań gminnych i 17 powiatowych.

– Wnioski, które otrzymały dofinansowanie, obejmują 145 km dróg na terenie województwa. Biorąc pod uwagę ciągłość, że to się dzieje co roku, to już nie jest liczba mała, bo co roku mniej więcej taka liczba dróg wyremontowanych lub przebudowanych w naszym województwie przybywa – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.



– Drogi gminne to 86,8 km, a drogi powiatowe – 58,4 kilometra. Odbyło się to na podstawie rekomendacji komisji, na podstawie konkretnych kryteriów, bardzo obiektywnych, związanych z tym, że celem programu jest podniesienie szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego użytkowników.



– W tym roku w gminie Sicienko realizujemy dwa zadania – tłumaczył wójt Piotr Chudzyński. – Jedno zadanie kontynuowane od 2021 roku – podzieliliśmy je na trzy etapy: to jest zadanie Samsieczno – Marynin, w tym roku realizujemy już ostatni etap. A druga inwestycja już jednoroczna, tegoroczna – 500 metrów od węzła S5 Pawłówek. Realizujemy [tam zadanie] składające się z dwóch ulic: Gwarna – Spokojna.



Dofinansowanie w ramach RFRD może wynieść maksymalnie 50 proc. wartości inwestycji. Przy ocenie wniosków pod uwagę jest była m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i podnoszenie standardów technicznych.



Szczegółowa lista zadań dostępna do pobrania poniżej.