Nowy kanclerz UKW wybrany. Administracją pokieruje Monika Matowska

2025-02-03, 09:27 Redakcja

Monika Matowska podczas jednej z konferencji prasowych/fot. Jolanta Fischer, archiwum

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska została kanclerzem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej, a także pozytywnej opinii Senatu UKW, rektor uczelni – prof. dr hab. Bernard Mendlik, podjął decyzję o wyborze Moniki Matowskiej na to stanowisko – informuje uczelnia.

Nowa kanclerz będzie kierować administracją uczelni od 3 lutego. Jak czytamy w komunikacie UKW, „Monika Matowska ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami z wielomilionowym budżetem. Od blisko dwudziestu lat pracuje w samorządzie (...) Jako przewodnicząca Rady Miasta zdobyła doświadczenie w zarządzaniu dużą strukturą administracji publicznej, pracowała nad strategią rozwoju miasta, a także zajmowała się organizacją codziennej pracy rady. Prowadziła agencję marketingową, była dyrektorką biura poselskiego, odbywała staż w Dziale Marketingu PESA S.A. Pracowała również w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – RZGW w Bydgoszczy jako główna specjalistka ds. Komunikacji i Edukacji Wodnej”.



Monika Matowska ukończyła socjologię na UMK w Toruniu; dziennikarstwo i komunikację społeczną na UAM w Poznaniu, HR Rekrutację i Selekcję na Akademii Leona Koźmińskiego, a także Szkołę Liderstwa Politycznego. W Radzie Miasta Bydgoszczy należy do klubu Koalicji Obywatelskiej.



– Droga zawodowa sama w sobie może być celem, wszystko zależy od tego jak jest definiowana. Dla mnie to możliwość odkrywania potencjału zespołu i firmy, okazja do optymalizacji działań i wdrożenia rozwiązań komunikacyjnych, które przyczynią się do sukcesu organizacji – mówi Matowska.