Mężczyzna zginął przy pracy w żwirowni pod Toruniem. Jest śledztwo prokuratury

2025-02-01, 12:10 Redakcja

Śledztwo toczy się w kierunku niedopełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przez to narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Na zdjęciu: siedziba Prokuratury Okręgowej w Toruniu/fot. www.torun.po.gov.pl

Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie żwirowni w miejscowości Młyniec Pierwszy (gmina Lubicz). 40-latek zmarł od odniesionych obrażeń, po tym, jak został wciągnięty przez maszynę do odsiewania kruszywa.

Do tragedii doszło 23 stycznia. – W toku postępowania ustalono, że przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy i związany z tym wstrząs – informuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



– Przedmiotem śledztwa jest niedopełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przez to narażenia pracownika Roberta D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego nieumyślnie spowodowano jego śmierć – przekazuje rzecznik.



Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.