W poniedziałek w Kujawsko-Pomorskiem rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

2025-01-31, 10:26 Maciej Wilkowski / Redakcja

Przysięga 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Inowrocławiu / fot. Nadesłane

Celem kwalifikacji jest przede wszystkim określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej i wprowadzenie wymaganych danych do ewidencji. Zastąpiła instytucję poboru.

W tym roku przed komisja lekarską powinno się stawić ponad 13 tysięcy osób.



- Ci którzy zostaną wezwani nie powinny się obawiać. Nie jest to żadna mobilizacja - mówi podpułkownik Andrzej Sowa, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Należy stawić się we wskazanym miejscu i o czasie. Zabrać ze sobą dokumenty, które będą podane w wezwaniu i poddać się badaniom lekarskim. Otrzymamy wówczas stosowane orzeczenie, które kwalifikuje daną osobą do danej kategorii. Po 14 dniach takie osoby mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i są przenoszone z urzędu do rezerwy pasywnej.



Kwalifikacja wojskowa potrwa do końca kwietnia.



Więcej informacji wysłuchacie poniżej: