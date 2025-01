Przekazanie dowództwa w IWSZ w Bydgoszczy. Nowym szefem generał Dariusz Mendrala

Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem, potańcówki - to niektóre wydarzenia, jakie w weekend ferii zimowych do wyboru mają mieszkańcy… Czytaj dalej »

W uroczystości wziął udział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły. Generał podziękował za prawie czteroletnią służbę gen. dyw. Arturowi Kępczyńskiemu. - Wyznaczenie na stanowisko szefa IWSZ to dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem wyraz ogromnego zaufania przełożonych. Jednocześnie w pełni zdaję sobie sprawę, że jest to także olbrzymia odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za misję logistyki wojskowej, ale także za tysiące żołnierzy i pracowników wojska, którzy każdego dnia, często w trudnych i niezwykle wymagających warunkach, realizują zadania związane ze wsparciem logistycznym - mówił nowy szef Inspektoratu gen. bryg. Dariusz Mendrala. Według doniesień medialnych odwołanie gen. Kępczyńskiego ma związek z zaginięciem min przeciwczołgowych. Latem ubiegłego roku w trakcie rozładunku pociągu z wojskowym sprzętem pod Szczecinem żołnierze nie wyładowali całości transportu; w pociągu pozostawiono miny przeciwczołgowe, które ostatecznie odnaleziono w magazynie firmy IKEA. Według Wirtualnej Piolski gen. Kępczyński ukrywał przez pewien czas informacje o minach przed swoimi przełożonymi.

