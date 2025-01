Ważne dla bydgoskich pasażerów. Zmiany w biletach komunikacji miejskiej!

2025-01-28, 14:41 Tatiana Adonis/Redakcja

Od 1 lutego w sprzedaży pojawią się bilety weekendowe oraz elektroniczne okresowe na okaziciela/fot. Tatiana Adonis

Nowe rodzaje biletów w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Od 1 lutego w sprzedaży pojawią się bilety weekendowe oraz elektroniczne okresowe na okaziciela.

- Bilety weekendowe ważne będą od godziny 12:00 w piątek, do 6:00 rano w poniedziałek - wyjaśnia Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Bilety weekendowe będą obowiązywać bez ograniczeń w całej sieci komunikacji miejskiej, łącznie z liniami międzygminnymi i oczywiście nocnymi.



Weekendowy bilet normalny będzie kosztować 20 zł, ulgowy - 10 zł. Za bilet weekendowy rodzinny będzie trzeba zapłacić 34 zł. Może z niego skorzystać jeden lub oboje rodziców oraz co najmniej jedno dziecko w wieku od 4 do 16 lat. Wprowadzone zostaną również dwa elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dostępne w systemie Bydgoskiej Karty Miejskiej.

- Mieliśmy w naszej ofercie bilety na okaziciela, z tym że były to bilety wyłącznie 30-dniowe lub miesięczne. Od 1 lutego oferujemy także bilety na okaziciela ważne przez 7 i przez 14 dni - zapowiada Rafał Grzegorzewski.



Bilet siedmiodniowy ma kosztować 51,60 zł a 14-dniowy 94, 60 zł.



Z początkiem lutego zmienią się też rozkłady linii nr 42 i 90 kursujące po gminie Białe Błota. Dodane zostaną dodatkowe kursy. Od 15 lutego zmiany zostaną wprowadzone także na liniach nr 41, 94 i 98, które obsługują gminę Osielsko.