Z kamerą do domu chorego? Ratownicy medyczni próbują się ratować! [Rozmowa Dnia]

2025-01-28, 09:02 Redakcja

„Rozmowa Dnia" - Karol Wojtczak/fot. Tomasz Bielicki

- Oczekujemy bardziej dotkliwych kar, które będą bezwzględnie egzekwowane, proponujemy wprowadzenie kamer nasobnych i rejestracji przebiegu naszych działań - mówił gość „Rozmowy Dnia" PR PiK, Karol Wojtczak - ratownik medyczny z Torunia, członek Krajowej Izby Ratowników Medycznych.

- Nie ma dnia, żeby ratownik medyczny na dyżurze nie został zaatakowany - słownie, ale też fizycznie - uderzony czy popchnięty - mówił Karol Wojtczak z Krajowej Izby Ratowników Medycznych, który w zawodzie pracuje od 21 lat.



Ratownicy chcą zmian w przepisach, by w pracy nie musieli się bać o własne życie.

- Postulatów jest kilkanaście, spływają również ze związków zawodowych z całego kraju. Chodzi o to, by przede wszystkim kary były bardziej dotkliwe i nie skończyły się na odrobieniu godzin prac społecznych, bo na razie tak to wygląda - mówi Karol Wojtczak.

- Z szybkich rozwiązań proponujemy temat, który wraca - był procedowany trzy lata temu - czyli wprowadzenie, tzw. kamer nasobnych i rejestracja przebiegu medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, ale również w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Czasami pacjent jest w miarę spokojny na pokładzie ambulansu - czasami prosimy o asystę policję. Tymczasem już na SORz-e dzieją się różne rzeczy.





Gość „Rozmowy dnia" dodał, że potrzebna jest kampania informacyjna, kim jest ratownik medyczny i jak wygląda jego praca, a także edukacja, bo w ludziach jest coraz więcej agresji.

W środę (29 stycznia) ratownicy medyczni mają się spotkać z przedstawicielami trzech ministerstw: zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

TUTAJ