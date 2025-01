Sąsiad na medal – uratował przed zatruciem tlenkiem węgla dwie kobiety w Grudziądzu

Na trzy miesiące do aresztu trafił 57-latek podejrzany o ciężkie pobicie kolegi, które doprowadziły do jego śmierci. Przerażające jest to, że mężczyzna… Czytaj dalej »

– Po przybyciu zastaliśmy dwie kobiety, które wyprowadził sąsiad. Jakimś szczęśliwym trafem zajrzał do nich i zobaczył, że jest coś nie w porządku. Kobiety zatruły się tlenkiem węgla, którego obecność potwierdzili strażacy. Miały pierwsze symptomy: zaburzenia świadomości, wymioty, bóle głowy. Bardzo dobra postawa sąsiada na pewno uratowała je przed większą tragedią. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, podali tlen. Natomiast jednostki ratownictwa medycznego, które przyjechały na miejsce, zabrały te dwie panie do szpitala – relacjonował brygadier Paweł Korgol z grudziądzkiej straży pożarnej. Kobiety po otrzymaniu pomocy medycznej w szpitalu wróciły do domu.

