Mężczyzna podtruł się tlenkiem węgla. Ewakuacja mieszkańców budynku w Mogilnie

2025-01-11, 10:23 Wiktor Sobociński/Redakcja

Strażacy zostali wezwani do jednego z budynku przy ul. 900-lecia w Mogilnie/fot. KP PSP Mogilno, Facebook

Tlenek węgla pojawił się w mieszkaniu mieszkańca Mogilna. Mężczyzna podczas kąpieli stracił przytomność. Z budynku ewakuowano 15 osób.

Strażacy zostali wezwani do jednego z budynków wielorodzinnych przy ul. 900-lecia w Mogilnie. - W piątek około godz. 18.40 dyżurny stanowiska kierowania przyjął zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie, który prawdopodobnie podtruł się tlenkiem węgla – relacjonuje aspirant sztabowy Krzysztof Meller, oficer prasowy PSP Mogilno. - Po wejściu do mieszkania okazało się, że leży tam nieprzytomny mężczyzna. Kiedy dojechała karetka, został przekazany dalej i zabrany do szpitala. Nasze czujniki wykryły podwyższone stężenie tlenku węgla, więc trzeba było ewakuować mieszkańców. Ratownicy sprawdzili wszystkie mieszkania i wywietrzyli je.



Gdy okazało się, że stężenie tlenku węgla jest w normie, wszyscy mieszkańcy wrócili do swoich domów.